2019-03-26T15:36:24+03:00
Общество

27 марта в Татарстане ожидается сильный ветер и метель

На дорогах возможна гололедица
Наиля ГАЛИМОВА
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На дорогах возможна гололедица.На дорогах возможна гололедица.Фото: Олег УКЛАДОВ
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МЧС Татарстана предупреждает жителей, что ночью и утром 27 марта в республике местами ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, а в Казани до 16 метров в секунду и метель.

Так, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в среду в республике ожидается облачность, днем с прояснениями. Временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла. Максимальные температуры воздуха днем поднимутся до отметок от +2 до +7 градусов. По прогнозам синоптиков ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица.

В Казани также ожидается облачность, днем с прояснениями. Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса тепла. Днем отметки термометров поднимутся до 5-7 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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