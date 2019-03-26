27 марта в Татарстане ожидается сильный ветер и метель
МЧС Татарстана предупреждает жителей, что ночью и утром 27 марта в республике местами ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, а в Казани до 16 метров в секунду и метель.
Так, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в среду в республике ожидается облачность, днем с прояснениями. Временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла. Максимальные температуры воздуха днем поднимутся до отметок от +2 до +7 градусов. По прогнозам синоптиков ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица.
В Казани также ожидается облачность, днем с прояснениями. Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса тепла. Днем отметки термометров поднимутся до 5-7 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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