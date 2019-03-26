В Набережных Челнах рецидивист снова стал подозреваемым в убийстве
Трагедия произошла в одно из многоквартирных домов в поселке ГЭС Набережных Челнов. В квартире ранее судимого за убийство 57-летнего мужчины обнаружили тело 47-летнего мужчины.
Во время осмотра места происшествия выяснилось, что погибший накануне ночью пьянствовал в соседней квартире с женщиной. Утром пришел в гости к подозреваемому, чтобы продолжить застолье. Но хозяин квартиры после ссоры 19 раз ударил его ножом и отправился за спиртным. Когда вернулся, оказалось, что гость скончался от полученных травм.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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