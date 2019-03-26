27 марта в трех районах Казани ряд домов отключат от света

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-26T12:45:36+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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В эту среду, 27 марта, с 9.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе Казани по адресам: Горный переулок, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20, улица Калинина, 2, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 69, улица Суконная, 24, 30, 30а, 32.

В то же время свет не будет в поселке Салмачи Приволжского района на улицах: Мира, Овражная, Сайдаша, Солнечная, Центральная.

Также с 9.00 до 18.00 света отключат в Советском районе в доме №12 на улице Азата Аббасова. А в поселке Чебакса он пропадет на улицах 2-я Заречная и Заречная.

Кроме того, в это время света не будет в поселке Нагорный на улице Заречная и в переулке Заречный, а также по адресам: улица Пионерская, дома с №1 по №17; улица Шоссейная, дома с №1 по №14.

Обесточат и поселок Самосырово по улицам: Дорожная, переулок Зеленый, Мира, переулок Мира, Молодежная, Мухамедьярова, Овражная, Огородная, переулок Солнечный, Умырзая.

А с 8.00 до 17.00 свет пропадет в поселке Привольный по улицам: Жилякле, Икмякле, Карачаровская, Кызылтау, Ореховая, Счастливая.

ИСТОЧНИК KP.RU