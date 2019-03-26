В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли водителю, чья машина заглохла на трассе

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-26T13:37:04+03:00

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Рано утром 26 марта во время патрулирования автодороги "Альметьевск-Заинск-Набережные Челны" сотрудники ГИБДД Альметьевского района - лейтенант полиции Денис Овчинников и младший сержант полиции Рузиль Яббаров обратили внимание на стоящий на обочине легковой автомобиль. Водитель пытался остановить другие автомобили, но безуспешно.

Оказалось, у легковушки закончился бензин и она попросту заглохла.

Автоинспекторы решили откликнуться на призыв о помощи и привезли водителю топливо с ближайшей автозаправочной станции, а также залить его в бензобак.

- Мужчина, поблагодарив полицейских, продолжил свой путь, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU