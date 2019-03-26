2019-03-26T14:58:58+03:00
Спорт

Татарстанские юниоры впервые стали победителями Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»

В финале они уверенно обыграли соперников из Воронежа
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.
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24 марта завершились IV Всероссийские соревнования по мини-футболу между школьными командами среди юношей 2005-2006 года рождения.

За призовые места первого заезда Всероссийского финала соревновались 56 команд, которые до этого уже успешно преодолели 3 этапа регионального отбора. Так, в соревнованиях приняло участие 14 школ из 14 городов.

На групповом этапе, подопечные Марата Якупова из школы №5 Набережных Челнов обыграли команды из Иркутска со счетом 4:2, и из Читы – 12:0.

В четвертьфинале набережночелнинская команда обошла соперников из Хабаровска, а в полуфинале из Махачкалы.

В финале татарстанцы уверенно обыграли команду из Воронежа со счетом 5:0. А Рамиля Мухаметдинова, забившего 3 гола, признали лучшим игроком соревнований, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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