В Марий Эл под колесами УАЗа-"буханки" погиб пенсионер
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Козьмодемьянске 25 марта, в понедельник, в 8.15. В условиях плохой видимости - шел сильный снегопад, 77-летний пенсионер не дошел до пешеходного перехода нескольких метров, и начал пересекать проезжую часть. В этот момент водитель УАЗа-"буханки" не успел отреагировать на внезапно появившегося перед автомобилем пешехода, и сбил его.
На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл и медики. Травмы, которые получил пенсионер, оказались смертельными. Он скончался по пути в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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