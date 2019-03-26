В Марий Эл под колесами УАЗа-"буханки" погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-26T12:36:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Козьмодемьянске 25 марта, в понедельник, в 8.15. В условиях плохой видимости - шел сильный снегопад, 77-летний пенсионер не дошел до пешеходного перехода нескольких метров, и начал пересекать проезжую часть. В этот момент водитель УАЗа-"буханки" не успел отреагировать на внезапно появившегося перед автомобилем пешехода, и сбил его.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл и медики. Травмы, которые получил пенсионер, оказались смертельными. Он скончался по пути в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU