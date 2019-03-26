2019-03-26T14:00:42+03:00
Звезды

Стал известен состав жюри Казанского фестиваля мусульманского кино 2019

На него поступило более 400 фильмов из 44 стран
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана.Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана.
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C 24 по 30 апреля в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» в Казани пройдет XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

В настоящий момент стал известен состав его жюри: председатель - казахский режиссер, сценарист, актер и продюсер Серик Апрымов; сценарист, кинокритик и режиссер Зохра Замани (Иран); сценарист, продюсер и режиссер Йован Маркович (Сербия); киновед Хонг Санг Ву (Южная Корея); кинопродюсер, режиссер Андреа Морген (Италия); писатель, кинопродюсер, режиссер документальных фильмов Соня Вестерхольд (Дания); режиссер, сценарист Мехмед Вахадыр Эр (Турция); кинорежиссер, сценарист, актер, кинокритик Амр Саид Хасан Арафа (Египет);режиссер, кинокритик, сценарист Джевдет Тизлик (Босния и Герцеговина); киновед, автор документальных фильмов, член Гильдии киноведов и кинокритиков России Эвелина Гурецкая.

В этом году на фестиваль было заявлено более 400 фильмов из 44 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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