В Чувашии во время пожара в квартире пострадал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-26T13:16:24+03:00

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Пожар в трехкомнатной квартире на улице 30 лет Победы в поселке Кугеси Чебоксарского района республики начался 25 марта в 13.30. На тот момент в квартире находились 34-летняя женщина и ее дети - 10-летняя девочка и девятимесячный сын. Женщина сразу вывела их на улицу и вызвала пожарных.

Те быстро приехал и справились с огнем. Оказалось, что вспыхнул сетевой фильтр, который находился за телевизором. Который в результате пожара сгорел, также огонь не пожалел мебель и повредил внутреннюю отделку.

- Отравление продуктами горения получил 14-летний сосед, - сообщили в МЧС Чувашии. Подростка доставили в чебоксарскую детскую больницу № 3. В тушении спасатели задействовали две пожарные автоцистерны. Причина ЧП устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU