2019-03-26T11:43:55+03:00
Общество

Вышивальщица, модистка и пчеловод: в Татарстане утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2026 года

Он увеличился на 111 позиций
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Отметим, что этим списком местные власти должны руководствоваться, когда будут формировать госзаказ на подготовку кадров.Отметим, что этим списком местные власти должны руководствоваться, когда будут формировать госзаказ на подготовку кадров.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение Кабмина республики об утверждении перечня востребованных профессий и специальностей до 2026 года. Он состоит из 757 позиций. Это на 111 больше, нежели ранее.

Интересно, что наблюдается тенденция по уменьшению количества профессий, где требуется высшее образование - с 246 до 216.

Кроме того, стоит отметить, что в утвержденном перечне профессий и специальностей, которые соответствуют приоритетным направлениям развития экономики Татарстана, в графе квалифицированных рабочих со средним образованием значатся: скорняк, матрос, пчеловод, модистка головных уборов и вышивальщица.

А в числе специалистов среднего звена оказались: реставраторы, актеры, танцоры, певцы, художники, скульпторы и музыканты.

Отметим, что этим списком местные власти должны руководствоваться, когда будут формировать госзаказ на подготовку кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю 16 056 жителей Татарстана подхватили ОРВИ
В Татарстане в метель мужчина заблудился и не смог найти дорогу
В Казани пройдет повторный показ фильма-эпохи "Асса"
В Татарстане во время пожара погиб пенсионер-мужчина
В Казани прошел этап Всероссийского фестиваля "Хрустальные звездочки"
Татарский театр имени Камала отправляется на фестиваль в Венгрию
В Казани "ДЭУ Нексия" сбила на "зебре" пешехода
В Чувашии в аварии с цистерной погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2114
Поезд "Москва-Казань" снес в Чувашии застрявшую на путях легковушку
В Татарстане участкового лесничего будут судить за незаконную вырубку почти на 10 миллионов рублей
Житель Марий Эл украл настенный православный крест и пропил его
Татарстанка, устроившая пальбу в магазине во время налета, отделалась условным сроком
В двух индустриальных парках Чебоксар вместо возможных 26 резидентов работают только пять
В Татарстане мужчина напал с ножом на брата, зарезал бабушку и пытался расправиться с соседями
Жителя Чувашии, который проводил пьяную женщину и обворовал ее квартиру, приговорили к колонии