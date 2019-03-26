Вышивальщица, модистка и пчеловод: в Татарстане утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2026 года

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-26T11:43:55+03:00

Отметим, что этим списком местные власти должны руководствоваться, когда будут формировать госзаказ на подготовку кадров. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Он увеличился на 111 позиций

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение Кабмина республики об утверждении перечня востребованных профессий и специальностей до 2026 года. Он состоит из 757 позиций. Это на 111 больше, нежели ранее.

Интересно, что наблюдается тенденция по уменьшению количества профессий, где требуется высшее образование - с 246 до 216.

Кроме того, стоит отметить, что в утвержденном перечне профессий и специальностей, которые соответствуют приоритетным направлениям развития экономики Татарстана, в графе квалифицированных рабочих со средним образованием значатся: скорняк, матрос, пчеловод, модистка головных уборов и вышивальщица.

А в числе специалистов среднего звена оказались: реставраторы, актеры, танцоры, певцы, художники, скульпторы и музыканты.

Отметим, что этим списком местные власти должны руководствоваться, когда будут формировать госзаказ на подготовку кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU