За прошедшую неделю 16 056 жителей Татарстана подхватили ОРВИ
В республике наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным специалистов Роспотребнадзора Татарстана, за прошедшую неделю – с 18 по 24 марта, острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 16 056 жителей республики. Что на 14,1% ниже уровня предыдущей недели.
В итоге уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по Татарстану ниже эпидемического порога на 27,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU