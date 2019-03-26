2019-03-26T12:02:09+03:00
Общество

За прошедшую неделю 16 056 жителей Татарстана подхватили ОРВИ

В республике наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным специалистов Роспотребнадзора Татарстана, за прошедшую неделю – с 18 по 24 марта, острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 16 056 жителей республики. Что на 14,1% ниже уровня предыдущей недели.

В итоге уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по Татарстану ниже эпидемического порога на 27,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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