В Татарстане в метель мужчина заблудился и не смог найти дорогу

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-26T11:35:43+03:00

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Прошедший в Татарстане в понедельник, 25 марта, снегопад едва не стал причиной гибели 78-летнего пенсионера. Он утром из Казани отправился на автобусе на свою дачу в СНТ "Меша 2" около села Арышхазда в Пестречинском районе республики, но вечером опоздал на автобус.

Пенсионер в 22.05 позвонил в службу "112" и сообщил, что не может сориентироваться, где находится - идет сильная метель.

Получив тревожный сигнал, спасатели ЗПСО №2 из Казани выехали на место происшествия.

- Им удалось быстро отыскать пенсионера, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Спасатели доставили его в Казань по месту жительства. В медицинской помощи он не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU