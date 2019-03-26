2019-03-26T11:35:43+03:00
Происшествия

В Татарстане в метель мужчина заблудился и не смог найти дорогу

Путника выехали искать сотрудники МЧС республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Спасатели отыскали пенсионера, заблудившегося в метельСпасатели отыскали пенсионера, заблудившегося в метельФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Прошедший в Татарстане в понедельник, 25 марта, снегопад едва не стал причиной гибели 78-летнего пенсионера. Он утром из Казани отправился на автобусе на свою дачу в СНТ "Меша 2" около села Арышхазда в Пестречинском районе республики, но вечером опоздал на автобус.

Пенсионер в 22.05 позвонил в службу "112" и сообщил, что не может сориентироваться, где находится - идет сильная метель.

Получив тревожный сигнал, спасатели ЗПСО №2 из Казани выехали на место происшествия.

- Им удалось быстро отыскать пенсионера, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Спасатели доставили его в Казань по месту жительства. В медицинской помощи он не нуждался.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю 16 056 жителей Татарстана подхватили ОРВИ
Вышивальщица, модистка и пчеловод: в Татарстане утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2026 года
В Казани пройдет повторный показ фильма-эпохи "Асса"
В Татарстане во время пожара погиб пенсионер-мужчина
В Казани прошел этап Всероссийского фестиваля "Хрустальные звездочки"
Татарский театр имени Камала отправляется на фестиваль в Венгрию
В Казани "ДЭУ Нексия" сбила на "зебре" пешехода
В Чувашии в аварии с цистерной погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2114
Поезд "Москва-Казань" снес в Чувашии застрявшую на путях легковушку
В Татарстане участкового лесничего будут судить за незаконную вырубку почти на 10 миллионов рублей
Житель Марий Эл украл настенный православный крест и пропил его
Татарстанка, устроившая пальбу в магазине во время налета, отделалась условным сроком
В двух индустриальных парках Чебоксар вместо возможных 26 резидентов работают только пять
В Татарстане мужчина напал с ножом на брата, зарезал бабушку и пытался расправиться с соседями
Жителя Чувашии, который проводил пьяную женщину и обворовал ее квартиру, приговорили к колонии