2019-03-26T11:02:44+03:00
Звезды

В Казани пройдет повторный показ фильма-эпохи "Асса"

Мероприятие состоится в кинотеатре "КАРО"
Лика ИСАЕВА
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В Казани можно будет увидеть фильм "АССА" на большом экранеВ Казани можно будет увидеть фильм "АССА" на большом экранеФото: кадр из фильма
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Любители русского рока смогут вновь увидеть на большом экране фильм-эпоху восьмидесятых - картину Сергей Соловьева "Асса". С 28 марта во всех кинотеатрах сети в повторный прокат выходит картина, опередившая свое время. Драму покажут в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке Cинематеки "Искусство кино" и киноконцерна "Мосфильм".

Фильм "Асса" увековечил саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили эпоху перемен - Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", Жанны Агузаровой и группы "Браво".

Наряду с фильмом Алексея Учителя "Рок", "Асса" - это классическая лента, обязательная к просмотру. Для поколения восьмидесятых этот фильм - "машина времени", позволяющая вернуться к духу той эпохи, для их детей - учебник, где можно получить представление о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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