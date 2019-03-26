В Татарстане во время пожара погиб пенсионер-мужчина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-26T10:40:06+03:00

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Пожар в частном двухэтажном доме на улице Мелиораторов в поселке городского типа Куйбышевский Затон в Камско-Устьинском районе республики произошел в понедельник, 25 марта, в 10.14.

В дом утром пришла местная жительница, которая ухаживала за 75-летним мужчиной. Она обнаружила, что комната, в которой обычно на диване отдыхал пенсионер, имеет признаки произошедшего пожара, но дыма и пламени не было. Сам пенсионер погиб, его тело лежало на обгоревшем диване, а помещение сильно закоптилось. Его сиделка рассказала, что пенсионер курил в постели.

- Прибывшим пожарным подразделениям не пришлось тушить возгорание, так как произошло самозатухание из-за недостатка кислорода в зоне горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила один квадратный метр. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU