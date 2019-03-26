В Казани прошел этап Всероссийского фестиваля "Хрустальные звездочки"

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-26T10:26:18+03:00

Победители будут приглашены на заключительный этап в Москву

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В Казани прошел отборочный этап Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». В нем принимают участие дети из семей сотрудников силовых структур, судов республики, прокуратуры, управления Пенсионного фонда Татарстана, налоговой службы республики и многие другие.

В отборочном туре за победу боролись более 200 юных талантов. Участники фестиваля - дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Они демонстрировали свои таланты в трех номинациях: вокал, хореография, исполнительское мастерство.

- В ярких костюмах перед зрителями и конкурсной комиссией они пели народные песни, современные шлягеры, играли на музыкальных инструментах и танцевали, - сообщили в пресс-службе организаторов УФССП Татарстана. - Предстали вокальные дуэты, коллективы. Также в номинации «Исполнительское мастерство» выступали домристы, звучал саксофон, баян, гитара, флейта. Танцевальное искусство было представлено бальными танцами, эстрадной и классической хореографией, народными танцами.

Победители будут участвовать в финальном туре в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU