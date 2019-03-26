Татарский театр имени Камала отправляется на фестиваль в Венгрию

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-26T10:05:38+03:00

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В Будапеште состоится VI Международный театральный фестиваль имени Имре Мадача (MITEM). 23 апреля на сцене Национального театра Венгрии свой спектакль сыграют артисты Татарского государственного акадимического театра имени Галиасгара Камала. На суд жюри и зрителей они представят спектакль "Пришлый" по пьесе Сюмбель Гаффаровой в постановке Фарида Бикчантаева.

В фестивале примут участие театры из Великобритании, Сербии, Венгрии, Дании, Украины, Литвы, Чехии, Германии, Португалии, Казахстана, Словакии, Франции, Швеции. Два театра - ТГАТ имени Камала и театр имени Вахтангова из Москвы представляют Россию.

- Для нас большая честь получить приглашение на такой крупный и серьезный фестиваль как MITEM, - рассказывает директор театра Камала Ильфир Якупов. – И мы рады, что у спектакля "Пришлый" складывается богатая фестивальная история: в декабре мы играли постановку в Китае, в феврале показали спектакль в Индии. И вот теперь Венгрия.

ИСТОЧНИК KP.RU