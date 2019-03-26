В Казани "ДЭУ Нексия" сбила на "зебре" пешехода

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-26T09:49:52+03:00

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Авария с участием пешехода и автомобиля "ДЭУ Нексия" произошла 25 марта в 10.00 на улице Бигичева в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по "зебре".

- Врезультате наезда девушка получила травму позвоночника и доставлена в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Вчерашний понедельник, когда погода испытывала казанцев на прочность, создавая автомобильные пробки из-за метели, в городе Казани было зарегистрировано 241 ДТП. Это превысило средний показатель почти на 30%. Но только два из них были с пострадавшими – наезд на пешехода и столкновение автотранспорта. В результате 2 участника ДТП – пешеход и пассажир - получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU