В Чувашии в аварии с цистерной погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-26T09:04:33+03:00

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Страшная авария произошла 26 марта, во вторник, в 6.30 на трассе "Вятка" - "Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров" в Чебоксарском районе республики. По предварительным данным, 45-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался во встречный бензовоз "Скания". Бензовоз шел пустым.

Сила удара была такова, что "четырнадцатая" буквально впечаталась в "Сканию", превратившись в груду железа. Шансов выжить у водителя и его пассажирки не было. После удара автомобили вылетели в кювет.

Водитель бензовоза не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU