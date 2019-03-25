2019-03-25T19:24:40+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл украл настенный православный крест и пропил его

Сначала он залез в дом потерпевшей за выпивкой и закуской, но потом вернулся за святыней
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина дал признательные показания.Мужчина дал признательные показания.Фото: Алексей ФОКИН
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В феврале этого года в полицию обратилась 61-летняя жительница одной из деревень Сернурского района Марий Эл. Она сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила взломанную дверь и пропажу со стены старинного православного креста стоимостью в 25 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В ходе своей работы полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его. Как признался уже ранее судимый 54-летний местный житель, он залез в чужой дом, сорвав с двери навесной замок.

Попав внутрь, он похитил выпивку и еду. Когда мужчина вышел на улицу, то вспомнил, что видел внутри на стене православный крест. Он вернулся и забрал его с собой. Позже он продал крест за 1 000 рублей и пропил их. Сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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