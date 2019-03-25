Татарстанка, устроившая пальбу в магазине во время налета, отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-25T19:15:06+03:00

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32-летняя жительница Муслюмовского района признана виновной в налете на магазин.

Как было доказано в суде, 2 ноября прошлого года в деревне Михайловка вооруженная пневматическим пистолетом женщина потребовал от продавца сложить в пакет две бутылки водки, две пачки сигарет и бутылку минеральной воды.

А чтобы не было сомнений в серьезности ее намерений, налетчица устроила пальбу. Она выстрелила в витрину, разбив несколько бутылок со спиртным. После чего потребовала от продавца еще и деньги. Получив пакет и 24 тысячи рублей, женщина скрылась.

Однако уже на следующий день налетчица была задержана полицейскими при попытке выехать из района.

- Женщина свою вину полностью признала, возместив причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU