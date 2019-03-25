В Татарстане участкового лесничего будут судить за незаконную вырубку почти на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:36 2019-03-25T19:37:10+03:00

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Расследование уголовного дела об особо крупном браконьерстве 50-летнего участкового лесничего Шеланговского участкового лесничества ГКУ «Приволжское лесничество» завершено.

По версии, с февраля по октябрь 2015 года обвиняемые, используя свое служебное положение, привлек разнорабочих и лично с ними незаконно вырубил 998 деревьев различных пород в Верхнеуслонском районе.

- Причиненный лесному фонду ущерб составил почти 10 миллионов рублей. Свою вину мужчина полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU