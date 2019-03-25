В Казани до 4 мая перекрыто движение по улице Пригородная

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-25T18:53:06+03:00

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 4 мая запрещено движение транспорта по улице Пригородная. Называемая причина этого ограничения - проведение ремонтных работ.

Итак, запрет на проезд для автовладельцев там действует в районе дома №1а/2 на улице Тракторная в направлении движения от улицы Юл Урам до улицы Лебедева.

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ИСТОЧНИК KP.RU