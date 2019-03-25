2019-03-25T17:39:04+03:00
Звезды

Первоклассницы из Казани исполнили песню из мультфильма «Летучий корабль» в программе Максима Галкина «Лучше всех»

Ольга Косарева и Ульяна Ложкина буквально очаровали ведущего
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Две первоклассницы из Казани Ольга Косарева и Ульяна Ложкина приняли участие в телевизионной программе «Лучше всех» на Первом канале. Дуэтом девочки спели песню царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль». Своим исполнением они буквально очаровали ведущего Максима Галкина.

Оля и Ульяна поют в дуэте уже два года. Известно, что девочки умеют петь на четырех языках в два голоса. Именно это и отметили редакторы программы «Лучше всех», заметив, что для вокалистов такого возраста подобное – большая редкость.

- Девочки не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов, покоряя жюри не только своими голосами, но и творческими постановками и актерским мастерством. Сейчас девочки поют в составе вокального ансамбля «Кудрены», визитная карточка которых – клип «Накрутим кудри». Он уже стал победителем городского этапа республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», - сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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