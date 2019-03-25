Непогода сохранится: татарстанцев просят воздержаться от поездок и быть внимательнее

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-25T16:51:30+03:00

Вечером 25 марта, а также ночью и днем 26 марта в регионе сохранятся осадки в виде снега, метель, гололедица, туман и сильный ветер

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Стало известно, что вечером 25 марта, а также ночью и днем 26 марта на территории Татарстана сохранятся осадки в виде снега, а также метель с ухудшением видимости, гололедица, туман и сильный ветер порывами до 18 м/с.

В связи с этим, ГИБДД республики просит водителей воздержаться от поездок, соблюдать правил дорожного движения и не торопиться с заменой зимних шин на летние. Кроме того, жители Татарстана должны быть предельно внимательными и острожными в эти дни.

Во избежание аварий при необходимости езды в автомобиле, водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети должны перевозиться в строгом соответствии с требованиями ПДД. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU