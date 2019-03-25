В двух индустриальных парках Чебоксар вместо возможных 26 резидентов работают только пять
На еженедельной планерке глава Чувашии Михаил Игнатьев поднял вопрос о деятельности двух индустриальных парков в Чебоксарах. Он выразил неудовлетворение тем, в них сейчас работают пять из 26 возможных резидентов.
Игнатьев напомним, что на реализацию этих проектов из бюджета было выделено более 470 миллионов рублей.
- Бюджетные деньги вложили, коммуникации подвели, но резидентов, которые взяли на себя обязательства и выполнили их, очень мало, - сказал Игнатьев.
В индустриальном парке первой очереди должны разместиться 10 резидентов, которые будут заниматься промышленным производством. Но сейчас там открыты лишь три производственные площадки.
В ходе планерки выяснилось, что во втором квартале 2019 года там планируют запуск производства компрессоров для грузовой техники, а также литьевых и холодноштампованных металлоизделий.
Второй индустриальный парк рассчитан на 16 резидентов в сфере промышленного производства. Однако там имеется проблема с обеспечением предприятий газом.
ИСТОЧНИК KP.RU