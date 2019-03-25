2019-03-25T19:10:36+03:00
Общество

В двух индустриальных парках Чебоксар вместо возможных 26 резидентов работают только пять

Вместе с тем на реализацию этих проектов из бюджета было выделено более 470 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В одном из индустриальных парков есть проблемы с обеспечением производств газом.В одном из индустриальных парков есть проблемы с обеспечением производств газом.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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На еженедельной планерке глава Чувашии Михаил Игнатьев поднял вопрос о деятельности двух индустриальных парков в Чебоксарах. Он выразил неудовлетворение тем, в них сейчас работают пять из 26 возможных резидентов.

Игнатьев напомним, что на реализацию этих проектов из бюджета было выделено более 470 миллионов рублей.

- Бюджетные деньги вложили, коммуникации подвели, но резидентов, которые взяли на себя обязательства и выполнили их, очень мало, - сказал Игнатьев.

В индустриальном парке первой очереди должны разместиться 10 резидентов, которые будут заниматься промышленным производством. Но сейчас там открыты лишь три производственные площадки.

В ходе планерки выяснилось, что во втором квартале 2019 года там планируют запуск производства компрессоров для грузовой техники, а также литьевых и холодноштампованных металлоизделий.

Второй индустриальный парк рассчитан на 16 резидентов в сфере промышленного производства. Однако там имеется проблема с обеспечением предприятий газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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