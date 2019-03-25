В казанском аэропорту из-за погоды задерживаются рейсы

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-25T15:58:41+03:00

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Минтранс Татарстана уверяет, что международный аэропорт «Казань» работает в штатном режиме.

Тем не менее судя по онлайн табло воздушной гавани некоторые рейсы до сих пор задерживаются. Не исключено, что причина этому – плохие погодные условия, царящие в республики и ближайших к ней регионах.

Так, ранее пассажирский самолет в киргизский город Ош должен был вылететь в 11.00, но вместо этого отправился в путь в 15.40. А рейс до Новосибирска, по расписанию должен был состояться в 14.35, но вылет задерживается уже на три часа.

Трудности коснулись и тех, кто прилетал в Казань. Самолет из Новосибирска в Казань вместо того, чтобы приземлиться в 13.45 сделает это в 16.25. Похожая участь ждет и лайнер из Москвы (Шереметьево). Рейс S7 65 задержится на час и сядет в 17.15 вместо обещанных ранее 16.10.

ИСТОЧНИК KP.RU