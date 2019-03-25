Проект «Инфокиоск» в сети «Эссен» - новый инструмент лояльности

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-25T15:31:49+03:00

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«Инфокиоск» - новый гаджет программы лояльности в сети гипермаркетов «Эссен». Это система электронных терминалов, которая информирует покупателей о специальных предложениях, сгенерированных индивидуально. Инфокиоски расположены в магазинах сети в дополнение к мобильной версии программы карты лояльности. Проект был запущен в феврале 2018 года и получил развитие: на настоящий момент инфокиоски работают в четырех магазинах. В планах установка еще пятнадцати гаджетов в различных форматах сети «Эссен».

Держатель карты «Эссен» может посмотреть на терминале, установленном в торговом зале, какие персональные предложения и скидки у него есть, и выбрать то, что ему интересно. Выбранный купон загружается сразу на кассу и активизируется при оплате покупки. Подобные решения не реализованы ни в одной сети в регионе присутствия. Максимум, что предлагают конкуренты - сканеры цен и общие акции, действующие на товар.

В конце прошлого года в кассовую программу был установлен новый модуль, позволяющий предоставлять персональные предложения в виде скидок, анализировать покупки и предпочтения и выделять сегменты клиентов. Результат от внедрения — повышение среднего чека не менее чем на 5%. Инфокиоск – еще один шаг к Big Data. В месяц инфокиоском пользуются более 6 000 уникальных клиентов, оставляя более 10 000 запросов. Самые популярные операции: «Получи купон» и «Выбери скидку». Покупатель может следить за состоянием бонусного счета, историей покупок и аналитикой своей экономии в сети «Эссен».

Программа действует на платформе «Линукс», само программное решение выполнено командой собственных специалистов сети «Эссен». Для технической реализации проекта был привлечен российский производитель программного обеспечения.

Как рассказал Александр Санников, ИТ-директор, сеть движется в сторону персональных предложений. Инфокиоск – еще один шаг в сторону BIGDATA. Накопленный опыт с системами лояльности на основе персональных предложений показывает, что индивидуальный подход к каждому покупателю дает сети возможность расти в таких ключевых показателях, как средний чек и количество единиц в чеке. Кроме того, это важная точка коммуникации с покупателем, для того чтобы предоставить лучшие товары по оптимальной цене.

Важно отметить, что «Инфокиоск» - это часть программы омни-ченнел для покупателей, которая включает в себя различные системы карт лояльности, специальные акции и предложения, автоматическое информирование о скидках и мобильное приложение. Задачей 2019 года маркетологи и программисты сети «Эссен» видят внедрение в программу мобильного приложения системы обратной связи от покупателей. Разработка позволит видеть покупателю рейтинг товара и отзывы о потребительских качествах, а также наличие в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU