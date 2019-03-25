В Татарстане пьяная пациентка психдиспансера попала под машину, пытаясь уехать автостопом

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-25T16:09:28+03:00

Водитель рассказал, что во время движения почувствовал удар в передний бампер. Остановился и вышел посмотреть, тут и увидел, что переехал женщину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина вела себя неадекватно - машины тормозила, стоя посреди проезжей части, кидалась на них

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, на 7 километре автодороги "Казань - Камское Устье" около деревни имени Мулланура Вахитова погибла 43-летняя жительница Верхнеуслонского района республики. Женщина попала под колеса "Лады" в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте ДТП сотрудников Госавтоинспекции ожидал водитель легковушки. Он рассказал, что во время движения почувствовал удар в передний бампер. Остановился и вышел посмотреть, тут и увидел, что переехал женщину.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что погибшая некоторое время назад пыталась уехать автостопом. Вела себя неадекватно - машины тормозила, стоя посреди проезжей части, кидалась на них. Ее старались объезжать, но она легла на проезжую часть на неосвещенном участке. Вот тогда она и стала жертвой наезда.

- Женщина скончалась на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. - Погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU