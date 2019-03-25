2019-03-25T18:23:38+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с двумя легковушками погиб один человек

Еще четверо пострадали и были госпитализированы с места аварии
Лика ИСАЕВА
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Всех выживших госпитализировали.Всех выживших госпитализировали.Фото: Ольга БАТОВА
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Столкновение двух автомобилей - отечественной легковушки ВАЗ и иномарки "Форд" произошло рано утром 24 марта, в воскресенье, примерно на 44-м километре автодороги "КазаньУльяновск".

По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗа, двигаясь со стороны Ульяновска в сторону Казани, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там его легковушка протаранила "Форд", которым управлял 38-летний мужчина.

- В результате столкновения 49-летний пассажир отечественного автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте, - сообщили в ГИБДД Татарстана. - Водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ - мужчины в возрасте 51-го года, 47-ми лет и 39 лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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