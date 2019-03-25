2019-03-25T18:36:18+03:00
Происшествия

Татарстанские таможенники задержали контрафактные куклы L.O.L SURPRISE

По оценке правообладателя, материальный ущерб от нарушения авторских прав составил 33 725 рублей
Лика ИСАЕВА
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Вот такие пиратские куклы не пропустили в РоссиюВот такие пиратские куклы не пропустили в РоссиюФото: Из материалов пресс-службы
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Во время таможенного контроля международных посылок сотрудники Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни в двух посылках из Китая обнаружили кукол.

Игрушки были очень похожи на куклы L.O.L SURPRISE. В одном отправлении находилось 13 таких вместе с аксессуарами различной формы, размеров и цветов, в другом – 12. Часть игрушек была упакована, часть хранилась россыпью.

- Представитель правообладателя в России подтвердил принадлежность данного товара к объектам авторского права, – прокомментировал начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Татарстанской таможни Айдар Салахов. - Выявленная продукция является копированием дизайна оригинальной продукции. Изготовитель незаконно использовал образы кукол L.O.L SURPRISE.

По оценке правообладателя, материальный ущерб составил 33 725 рублей. Контрафактные куклы в итоге вернули отправителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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