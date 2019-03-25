2019-03-25T18:42:22+03:00
Общество

В 2018 году в Татарстане было выявлено 1 154 больных туберкулезом

А в 10 районах региона заболеваемость им выше республиканского показателя в 1,2-2 раза
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент на учете состоит более 2 тысяч больных туберкулезом жителей ТатарстанаНа данный момент на учете состоит более 2 тысяч больных туберкулезом жителей ТатарстанаФото: Алексей ФОКИН
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Несмотря на это, с 2000 года заболеваемость туберкулезом в Татарстане снижается в целом на 6-7% в год, ежегодно выявляется порядка 1,2 тысячи новых больных.

Так, в 2018 году их было 1 154 человек. Такие цифры на пресс-конференции озвучила замруководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

В 10 районах региона заболеваемость выше республиканского показателя в 1,2-2 раза. В Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском и Мамадышском районах она составляет в среднем от 64 до 30 случаев на 100 тысяч населения.

Авдонина отметила, что на данный момент на учете состоит более 2 тысяч больных туберкулезом жителей Татарстана. В контакте с ними находится около 12 тысяч человек — это особая группа риска, также находящаяся под вниманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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