В Татарстане мужчина напал с ножом на брата, зарезал бабушку и пытался расправиться с соседями

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-25T19:02:09+03:00

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Трагедия произошла вечером 22 марта в селе Олуяз Кукморского района республики. Тело 89-летней пенсионерки утром 23 марта обнаружили в ее доме сотрудники полиции.

Правоохранителей вызвал 23-летний внук женщины. Он рассказал, что накануне его младший 21-летний брат внезапно схватился за нож и бросился на него, угрожая убить. Молодой человек побежал к участковому за помощью.

Как полагает следствие, именно тогда злоумышленник ударил несколько раз бабушку в грудь, и забрался в соседский дом. Там он тоже с ножом напал на хозяев, но они сумели отбиться. При этом мужчина сам получил удар ножом в руку.

Злоумышленника задержали в доме, где он проживал с братом и бабушкой.

- От дачи показаний задержанный отказался, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Будет принято решение об избрании для него меры пресечения. Решается вопрос о назначении задержанному судебной психолого-психиатрической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU