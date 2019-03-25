2019-03-25T14:31:41+03:00
Происшествия

В Казани на улице похитили 16-летнего подростка

Его сутки держали в квартире, а потом отпустили
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По данному факту в следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».По данному факту в следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Казани во время вечерней прогулки 16-летнего жителя одного из домов на Горьковском шоссе схватили и увезли в неизвестном направлении несколько молодых людей. Пока родители и правоохранители разыскивали подростка, его сутки держали в квартире в одном из районов города. Освободили его неизвестные добровольно ночью 23 марта.

По данному факту в следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».

- В настоящее время установлены лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание подозреваемых. Предположительно, причиной похищения стал конфликт между знакомыми молодого человека и похитителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чувашии, который проводил пьяную женщину и обворовал ее квартиру, приговорили к колонии
В Казани до 4 мая перекрыто движение по улице Пригородная
В 2018 году в Татарстане было выявлено 1 154 больных туберкулезом
Татарстанские таможенники задержали контрафактные куклы L.O.L SURPRISE
В Татарстане в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
Казань на втором месте в рейтинге самых культурных городов России
В Казани девушка выжила, выпав из окна девятого этажа
Первоклассницы из Казани исполнили песню из мультфильма «Летучий корабль» в программе Максима Галкина «Лучше всех»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
Непогода сохранится: татарстанцев просят воздержаться от поездок и быть внимательнее
Подарком для участников Казанского марафона станет выступление группы «Пицца»
В Татарстане пьяная пациентка психдиспансера попала под машину, пытаясь уехать автостопом
В казанском аэропорту из-за погоды задерживаются рейсы
Проект «Инфокиоск» в сети «Эссен» - новый инструмент лояльности
С 15 по 21 апреля в Казани пройдет X турнир по футболу памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина
В Чувашии арестовали 134 тонны морской ракушки из Дагестана
КФУ потратит 392 тысячи рублей на покупку матрасов
В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП: пострадали четыре человека
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск