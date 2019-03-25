В Казани на улице похитили 16-летнего подростка
В Казани во время вечерней прогулки 16-летнего жителя одного из домов на Горьковском шоссе схватили и увезли в неизвестном направлении несколько молодых людей. Пока родители и правоохранители разыскивали подростка, его сутки держали в квартире в одном из районов города. Освободили его неизвестные добровольно ночью 23 марта.
По данному факту в следственном комитете Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».
- В настоящее время установлены лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание подозреваемых. Предположительно, причиной похищения стал конфликт между знакомыми молодого человека и похитителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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