2019-03-25T18:58:11+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который проводил пьяную женщину и обворовал ее квартиру, приговорили к колонии

Интересно, что пропажу ноутбука и золотых украшений первой заметила не пострадавшая, а ее дочь
Алина ГАБДУЛИНА
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Вор пробудет в колонии строгого режима 1 год и 6 месяцевВор пробудет в колонии строгого режима 1 год и 6 месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отдел полиции №3 в Чебоксарах с заявлением о краже обратилась местная жительница. Будучи пьяной, она познакомилась в баре с мужчиной. После он вызвался проводить ее до дома. На следующий день дочь пострадавшей обнаружила незапертую входную дверь. Из квартиры пропал ноутбук и золотые украшения.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Похищенный ноутбук он успел продать своему знакомому, а золотые украшения – прохожей на улице.

- Ноутбук был изъят сотрудниками полиции и возвращен потерпевшей, а стоимость украденных украшений обвиняемый возместил в ходе расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии

В итоге суд признал мужчину виновным в тайном хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба. Он приговорен к 1,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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