КФУ потратит 392 тысячи рублей на покупку матрасов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-25T14:14:19+03:00

Исполнитель заявки должен будет привезти их в один из институтов набережночелнинского филиала в течение 12 месяцев

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На сайте госзакупок появился тендер на покупку 957 матрасов за 392 тысячи рублей. Заказчиком выступил Казанский Федеральный университет (КФУ).

Согласно техническому заданию, чехол матраса должен быть из 100% хлопкового тика. А его наполнитель должна служить вата, уложенная отдельным пластами, общим весом не более 5 килограмм. Толщина простеганного матраса – не менее 8 см при размерах 70х190 см.

Исполнитель заявки должен будет привезти заказ в один из институтов набережночелнинского филиала КФУ в течение 12 месяцев со дня заключения договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU