КФУ потратит 392 тысячи рублей на покупку матрасов
На сайте госзакупок появился тендер на покупку 957 матрасов за 392 тысячи рублей. Заказчиком выступил Казанский Федеральный университет (КФУ).
Согласно техническому заданию, чехол матраса должен быть из 100% хлопкового тика. А его наполнитель должна служить вата, уложенная отдельным пластами, общим весом не более 5 килограмм. Толщина простеганного матраса – не менее 8 см при размерах 70х190 см.
Исполнитель заявки должен будет привезти заказ в один из институтов набережночелнинского филиала КФУ в течение 12 месяцев со дня заключения договора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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