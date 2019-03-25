2019-03-25T14:14:19+03:00
Экономика

КФУ потратит 392 тысячи рублей на покупку матрасов

Исполнитель заявки должен будет привезти их в один из институтов набережночелнинского филиала в течение 12 месяцев
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок появился тендер на покупку 957 матрасов за 392 тысячи рублей. Заказчиком выступил Казанский Федеральный университет (КФУ).

Согласно техническому заданию, чехол матраса должен быть из 100% хлопкового тика. А его наполнитель должна служить вата, уложенная отдельным пластами, общим весом не более 5 килограмм. Толщина простеганного матраса – не менее 8 см при размерах 70х190 см.

Исполнитель заявки должен будет привезти заказ в один из институтов набережночелнинского филиала КФУ в течение 12 месяцев со дня заключения договора.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чувашии, который проводил пьяную женщину и обворовал ее квартиру, приговорили к колонии
В Казани до 4 мая перекрыто движение по улице Пригородная
В 2018 году в Татарстане было выявлено 1 154 больных туберкулезом
Татарстанские таможенники задержали контрафактные куклы L.O.L SURPRISE
В Татарстане в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
Казань на втором месте в рейтинге самых культурных городов России
В Казани девушка выжила, выпав из окна девятого этажа
Первоклассницы из Казани исполнили песню из мультфильма «Летучий корабль» в программе Максима Галкина «Лучше всех»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования
Непогода сохранится: татарстанцев просят воздержаться от поездок и быть внимательнее
Подарком для участников Казанского марафона станет выступление группы «Пицца»
В Татарстане пьяная пациентка психдиспансера попала под машину, пытаясь уехать автостопом
В казанском аэропорту из-за погоды задерживаются рейсы
Проект «Инфокиоск» в сети «Эссен» - новый инструмент лояльности
С 15 по 21 апреля в Казани пройдет X турнир по футболу памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина
В Чувашии арестовали 134 тонны морской ракушки из Дагестана
В Казани на улице похитили 16-летнего подростка
В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП: пострадали четыре человека
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск