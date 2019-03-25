2019-03-25T13:24:39+03:00
Экономика

ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»

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С 25 марта банк ВТБ улучшил условия по бонусной опции «Заемщик» и расширил ее действия на кредитные карты. Теперь клиенты, совершая привычные ежедневные транзакции, могут снизить процентную ставку по кредитной карте на 10 п.п. – до 16%.

Опция доступна для всех владельцев кредитной «Мультикарты», в том числе клиентов «Привилегии» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по кредитной карте.

- Мы запустили опцию «Заемщик» несколько месяцев назад, но уже видим растущий интерес к ней со стороны клиентов. Она даёт возможность самостоятельно снижать процент по кредитам и не переплачивать. В связи с этим мы расширили ее возможности и на кредитные карты. Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке. Новая опция будет интересна, прежде всего, владельцам карт, которые активно пользуются кредитным лимитом, – прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

Клиенты, выбравшие опцию «Заемщик», также могут снизить процентную ставку по кредитам наличными на 3 п.п., по ипотеке - на 0,6 п.п. Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн.

В настоящее время кредитная «Мультикарта» с грейс-периодом 101 день позволяет снимать или переводить средства без комиссии в первые семь дней после ее получения. Обслуживание карты бесплатно при совершении транзакций на сумму свыше 5 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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