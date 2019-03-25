Подарком для участников Казанского марафона станет выступление группы «Пицца»
Организаторы Казанского марафона приготовили подарок для его участников. Так, 4 мая в 19.00 на Центральном стадионе специально для бегунов выступит музыкальная группа «Пицца». Вход на концерт будет осуществляться по стартовым номерам участников.
Отметим, что в указанный день в столице Татарстана стартует Казанский марафон. Сначала спортсмены должны будут преодолеть 3 километра. На следующий день участников забега ждет дистанция в 10, 21,1 и 42,2 километра (в зависимости от возможностей бегунов)
Старт будет дан у Центрального стадиона. Трасса марафона пройдет в один круг и охватит главные достопримечательности города - Старо-Татарскую слободу, Казанский Кремль, Кремлевскую набережную, Баскет-холл, «Татнефть-Арену», «Казань Арену» и Дворец водных видов спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU