Подарком для участников Казанского марафона станет выступление группы «Пицца»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-25T16:36:40+03:00

Концерт состоится 4 мая на Центральном стадионе, куда будут пускать исключительно по стартовым номерам

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Организаторы Казанского марафона приготовили подарок для его участников. Так, 4 мая в 19.00 на Центральном стадионе специально для бегунов выступит музыкальная группа «Пицца». Вход на концерт будет осуществляться по стартовым номерам участников.

Отметим, что в указанный день в столице Татарстана стартует Казанский марафон. Сначала спортсмены должны будут преодолеть 3 километра. На следующий день участников забега ждет дистанция в 10, 21,1 и 42,2 километра (в зависимости от возможностей бегунов)

Старт будет дан у Центрального стадиона. Трасса марафона пройдет в один круг и охватит главные достопримечательности города - Старо-Татарскую слободу, Казанский Кремль, Кремлевскую набережную, Баскет-холл, «Татнефть-Арену», «Казань Арену» и Дворец водных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU