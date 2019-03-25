2019-03-25T13:44:29+03:00
Происшествия

В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП: пострадали четыре человека

В том числе и 10-летняя девочка
Лика ИСАЕВА
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Двое из них отказались от госпитализации.Двое из них отказались от госпитализации.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Массовая авария, которая произошла в Кировском районе Казани утром в понедельник, стала причиной многокилометрового затора на въезде в город.

В результате аварии в больницу с переломами ребер доставлена 68-летняя пассажирка иномарки "Мицубиси". Осмотрели и 10-летнюю девочку, ехавшую в той же автомашине, у нее подозрение на сотрясение головного мозга. Получили травмы, но отказались от госпитализации, пассажир одного из автобусов и пассажир иномарки "Хёндэ".

- Вполне вероятно, что количество пострадавших может еще увеличиться, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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