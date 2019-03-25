С 15 по 21 апреля в Казани пройдет X турнир по футболу памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-25T15:03:50+03:00

В нем примут участие 8 команд юношей 2006 года рождения

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С 15 по 21 апреля в Казани состоится X Международный турнир по футболу, посвященный памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина.

В нем примут участие 8 команд юношей 2006 года рождения. Это «Рубин», «Краснодар», московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Академия имени Коноплёва» из Самарской области, «Ростов», «Мастер-Сатурн» из Московской области и «Уфа».

Турнир памяти воспитанника казанского «Рубина» Ленара Гильмуллина проводится в столице Татарстана с 2009 года. В разные годы его победителями были: «Академия имени Коноплёва» Тольятти, «Чертаново» Москва, «Барселона» Испания, «Краснодар», «Локомотив» Москва. В прошлом году победителем впервые стал «Рубин».

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ИСТОЧНИК KP.RU