В Татарстане нашли тело мужчины, пытавшегося сжечь беременную подругу

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-25T12:49:18+03:00

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В деревне Шереметьевска Нижнекамского района 24 марта местные жители обнаружили тело 26-летнего жителя райцентра. Молодого человека разыскивали с 19 марта за попытку сжечь заживо свою 19-летнюю беременную подругу.

Напомним, по версии следствия, мужчина заподозрил сожительницу в измене. Приехал разбираться с ней вместе с другом, прихватив горючую жидкость. Едва беременная открыла дверь, как он облил ее и поджег. Потерпевшую вместе с нерожденным ребенком спасли, она находится в РКБ.

Ревнивца искали всем миром, но обнаружили случайно. В выходные приехали жители деревни, которые использовали свой дом как летнюю дачу. Они обнаружили тело погибшего - парень порезался стеклом, когда выбил окно в доме, пролез и уснул в одной из комнат. По предварительным данным, во время сна он истек кровью. На его руках эксперты обнаружили следы ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU