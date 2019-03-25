Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
Вплоть до 29 марта его обязанности будет выполнять премьер-министр республики Алексей Песошин
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:
Стало известно, что в понедельник, 25 марта, в краткосрочный недельный отпуск ушел президент Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 22 марта.
Вплоть до 29 марта обязанности главы региона будет исполнять премьер-министр республики Алексей Песошин.
ИСТОЧНИК KP.RU