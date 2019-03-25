2019-03-25T13:02:55+03:00
Политика

Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск

Вплоть до 29 марта его обязанности будет выполнять премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Стало известно, что в понедельник, 25 марта, в краткосрочный недельный отпуск ушел президент Татарстана Рустам Минниханов. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 22 марта.

Вплоть до 29 марта обязанности главы региона будет исполнять премьер-министр республики Алексей Песошин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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