Казанский УНИКС разгромил ВЭФ в лиге ВТБ

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-25T12:30:56+03:00

Самым результативным игроком стал Морган. В следующем матче УНИКС сыграет с ЦСКА. Фото: Алина НИЗАМОВА

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24 марта УНИКС в гостях обыграл рижский ВЭФ в матче лиги ВТБ. В рамках турнира команды встречались 14 раз, и во всех матчах победа доставалась казанцам.

На паркет УНИКС вышел в следующем стартовом составе: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри. Из-за травм во встрече не приняли участие Джамар Смит и Эрик Макколлум.

УНИКС играл уверенно самого начала матча, в итоге обыграл ВЭФ с преимуществом в 30 очков – 82:52. Самым результативным игроком стал Морган, набравший 21 очко.

В следующем матче 1 апреля УНИКС в гостях встретится с лидером регулярного чемпионата ЦСКА, которого 11 февраля казанцы обыграли дома.

ИСТОЧНИК KP.RU