2019-03-25T12:30:56+03:00
Спорт

Казанский УНИКС разгромил ВЭФ в лиге ВТБ

Матч закончился со счетом 82:52
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Самым результативным игроком стал Морган. В следующем матче УНИКС сыграет с ЦСКА.Самым результативным игроком стал Морган. В следующем матче УНИКС сыграет с ЦСКА.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

24 марта УНИКС в гостях обыграл рижский ВЭФ в матче лиги ВТБ. В рамках турнира команды встречались 14 раз, и во всех матчах победа доставалась казанцам.

На паркет УНИКС вышел в следующем стартовом составе: Реймар Морган, Трентон Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри. Из-за травм во встрече не приняли участие Джамар Смит и Эрик Макколлум.

УНИКС играл уверенно самого начала матча, в итоге обыграл ВЭФ с преимуществом в 30 очков – 82:52. Самым результативным игроком стал Морган, набравший 21 очко.

В следующем матче 1 апреля УНИКС в гостях встретится с лидером регулярного чемпионата ЦСКА, которого 11 февраля казанцы обыграли дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
В Татарстане нашли тело мужчины, пытавшегося сжечь беременную подругу
В Татарстане от собак спасли косулю, забежавшую в город
В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин
В Чувашии на трассе М7 столкнулись бензовоз и фура
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса
На ремонт дорог в Казани в 2019 году выделят 3,25 миллиарда рублей
Непогода в Казани заставила самолет из Москвы сесть вместо Казани на запасный аэродром
В этот вторник в трех районах Казани отключат свет
В мэрии Казани рассказали, к каким садовым обществам соорудят дороги в 2019 году
Ремонт казанских дорог в 2019 году обсудили в мэрии
Стало известно, сколько выделено на благоустройство казанских дворов в 2019 году
В Казани "девятка" сбила пешехода-нарушителя
169 образовательных учреждений Чувашии имеют повреждения несущих конструкций
Среднемесячные зарплаты в Чувашии снизились почти на четверть
В Чебоксарах начал работу новый троллейбусный маршрут
В Йошкар-Оле начались работы по уборке песка с городских улиц
В Татарстане вынесли приговор женщине, которая топором убила своего мужа, а после расчленила его тело
В Набережных Челнах мужчина попытался украсть из магазина детские игрушки
В Набережных Челнах появится памятник бывшему руководителю Татарстана Фикряту Табееву