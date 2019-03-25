2019-03-25T12:08:23+03:00
Дом. Семья

В Татарстане от собак спасли косулю, забежавшую в город

Животное было напугано и обессилено
Лика ИСАЕВА
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Обессилевшую косулю увезли в безопасное местоОбессилевшую косулю увезли в безопасное местоФото: Из материалов пресс-службы
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В воскресенье, 24 марта, от жителей Чистополя в службу "112" поступила информация о том, что на территории Мельничной площади во дворе одного из домов в сугробе лежит косуля. Дикое животное сначала гоняли по улицам собаки, но их отогнали прохожие и вызвали помощь.

На место ЧП сразу выехал начальник государственного природного заказника «Чистые Луга». Мужчина обнаружил, что в Чистополь забрел взрослый самец косули. Он был напуган, и обессилен после того, как спасался от собак.

- Животное было поймано и показано ветеринарному врачу в селе Юлдуз Чистопольского района, - сообщили в пресс-службе Чистополя. - Серьёзных видимых повреждений на косуле не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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