В Татарстане от собак спасли косулю, забежавшую в город
В воскресенье, 24 марта, от жителей Чистополя в службу "112" поступила информация о том, что на территории Мельничной площади во дворе одного из домов в сугробе лежит косуля. Дикое животное сначала гоняли по улицам собаки, но их отогнали прохожие и вызвали помощь.
На место ЧП сразу выехал начальник государственного природного заказника «Чистые Луга». Мужчина обнаружил, что в Чистополь забрел взрослый самец косули. Он был напуган, и обессилен после того, как спасался от собак.
- Животное было поймано и показано ветеринарному врачу в селе Юлдуз Чистопольского района, - сообщили в пресс-службе Чистополя. - Серьёзных видимых повреждений на косуле не было.
ИСТОЧНИК KP.RU