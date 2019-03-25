2019-03-25T11:48:41+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Дом сгорел полностьюДом сгорел полностьюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в частном доме в деревне Прошкино Аликовского района республики начался поздно вечером 24 марта, в воскресенье. К приезду пожарных одноэтажное деревянное здание горело открытым огнем.

Во время разбора завалов пожарные обнаружили останки двух человек - 56-летний хозяин и его 54-летний односельчанин погибли от отравления угарным газом. Дом восстановлению не подлежит.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Очаг очаг возгорания находился в одной из комнат, где стояла печка-буржуйка, при помощи которой дом и отапливался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
В Татарстане нашли тело мужчины, пытавшегося сжечь беременную подругу
Казанский УНИКС разгромил ВЭФ в лиге ВТБ
В Татарстане от собак спасли косулю, забежавшую в город
В Чувашии на трассе М7 столкнулись бензовоз и фура
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса
На ремонт дорог в Казани в 2019 году выделят 3,25 миллиарда рублей
Непогода в Казани заставила самолет из Москвы сесть вместо Казани на запасный аэродром
В этот вторник в трех районах Казани отключат свет
В мэрии Казани рассказали, к каким садовым обществам соорудят дороги в 2019 году
Ремонт казанских дорог в 2019 году обсудили в мэрии
Стало известно, сколько выделено на благоустройство казанских дворов в 2019 году
В Казани "девятка" сбила пешехода-нарушителя
169 образовательных учреждений Чувашии имеют повреждения несущих конструкций
Среднемесячные зарплаты в Чувашии снизились почти на четверть
В Чебоксарах начал работу новый троллейбусный маршрут
В Йошкар-Оле начались работы по уборке песка с городских улиц
В Татарстане вынесли приговор женщине, которая топором убила своего мужа, а после расчленила его тело
В Набережных Челнах мужчина попытался украсть из магазина детские игрушки
В Набережных Челнах появится памятник бывшему руководителю Татарстана Фикряту Табееву