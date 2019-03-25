В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-25T11:48:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном доме в деревне Прошкино Аликовского района республики начался поздно вечером 24 марта, в воскресенье. К приезду пожарных одноэтажное деревянное здание горело открытым огнем.

Во время разбора завалов пожарные обнаружили останки двух человек - 56-летний хозяин и его 54-летний односельчанин погибли от отравления угарным газом. Дом восстановлению не подлежит.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Очаг очаг возгорания находился в одной из комнат, где стояла печка-буржуйка, при помощи которой дом и отапливался.

ИСТОЧНИК KP.RU