В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин
Пожар в частном доме в деревне Прошкино Аликовского района республики начался поздно вечером 24 марта, в воскресенье. К приезду пожарных одноэтажное деревянное здание горело открытым огнем.
Во время разбора завалов пожарные обнаружили останки двух человек - 56-летний хозяин и его 54-летний односельчанин погибли от отравления угарным газом. Дом восстановлению не подлежит.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Очаг очаг возгорания находился в одной из комнат, где стояла печка-буржуйка, при помощи которой дом и отапливался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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