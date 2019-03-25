В Чувашии арестовали 134 тонны морской ракушки из Дагестана

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-25T14:46:10+03:00

Когда груз в количестве 2 694 мешков поступил на станцию назначения, специалисты регионального Россельхознадзора досмотрели его

Изменить размер текста: A A

В Чувашии были арестованы 2 вагона морской ракушки, которые направлялись из Дагесана на птицефабрику Моргаушского района республики для использования в качестве минеральной добавки.

Когда груз в количестве 2 694 мешков поступил на станцию назначения, специалисты регионального Россельхознадзора досмотрели его. Было установлено, что у 134 тонн ракушек дата выработки и сроки хранения, указанные в документах, не соответствуют заводской маркировке.

- Специалистом Управления Россельхознадзора было принято решение о наложении ареста на партию ракушки. Груз размещен для изолированного хранения на склад птицефабрики без права его использования до выяснения обстоятельств и получения результатов лабораторных исследований, подтверждающих соответствие его по показателям качества и безопасности, - сообщает пресс-служба управления.

ИСТОЧНИК KP.RU