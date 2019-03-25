В Чувашии на трассе М7 столкнулись бензовоз и фура

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-25T11:16:50+03:00

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Столкновение фуры и бензовоза произошло в Козловском районе Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" в понедельник, 25 марта.

По предварительным данным, один из водителей в условиях плохой видимости - шел снегопад, нарушил правила дорожного движения - не соблюдал безопасный скоростной режим и выехал на встречку. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу.

В связи со сложной обстановкой на трассе "Волга" ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от поездок за пределы города. На данный момент движение по М-7 от Цивильска в сторону Казани и обратно ограничено из-за непогоды, а также крупного ДТП в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU