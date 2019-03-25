2019-03-25T10:45:03+03:00
Происшествия

В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса

В салоне в момент столкновения находились 19 детей, никто из них не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по ЧувашииФото: МВД по Чувашии
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В минувшую субботу, 23 марта, в 11 часов утра на автодороге М7 в Чебоксарском районе произошла авария с участием школьного автобуса «ПАЗ» и легковушки марки «Шкода». Столкновение произошло возле деревни Большие Карачуры.

По предварительным данным, на регулируемом светофором перекрестке 56-летний водитель автобуса отвлекся и допустил столкновение со «Шкодой», стоявшей впереди. В момент ДТП в салоне автобуса находились 19 детей, которые ехали из поселка Ибреси в Чебоксары. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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