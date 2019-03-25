2019-03-25T10:30:32+03:00
Авто

На ремонт дорог в Казани в 2019 году выделят 3,25 миллиарда рублей

На эти деньги будут отремонтированы 32 улицы, 19 тротуаров и 3 подъездные дороги к 14 садовым обществам и благоустроены 296 дворов
Алина ГАБДУЛИНА
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Также будут решены проблемы водоотвода, уличного освещения, парковочных карманов и доступной среды для маломобильных групп населенияТакже будут решены проблемы водоотвода, уличного освещения, парковочных карманов и доступной среды для маломобильных групп населения
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В то время, как на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казани из бюджетов России и Татарстана будет направлено 2 миллиарда рублей, на ремонт городских дорог потратят 3,25 миллиардов рублей.

Такие цифры на деловом понедельнике в мэрии озвучил замруководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

Известно, что в текущем году будут отремонтированы 32 улицы, 19 тротуаров и 3 подъездные дороги к 14 садовым обществам и благоустроены 296 дворов. Также будут решены проблемы водоотвода, уличного освещения, парковочных карманов и доступной среды для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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