2019-03-25T10:15:50+03:00
Общество

Непогода в Казани заставила самолет из Москвы сесть вместо Казани на запасный аэродром

Пассажиров приютили в Самаре
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Снегопад, обрушившийся на Татарстан, стал причиной не только пробок в Казани, но и ввел свои коррективы в расписание воздушной гавани города. Большинство самолетов, которые должны были вылететь из столицы Татарстана, были задержаны. В, частности, пассажиры рейса в Москву (Шереметьево) должны были улететь еще в 9.40, но рейс пришлось перенести на 13.20. Также из этого столичного аэропорта задерживается самолет и в Казань.

Так, капитан воздушного судна, вылетевший из Москвы, принял решение сесть на запасной аэродром в Самаре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта "Казань".

По предварительной информации, с 7.00 задержаны три рейса, с опозданием вылетели более 10 авиарейсов в города России и стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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