Непогода в Казани заставила самолет из Москвы сесть вместо Казани на запасный аэродром
Снегопад, обрушившийся на Татарстан, стал причиной не только пробок в Казани, но и ввел свои коррективы в расписание воздушной гавани города. Большинство самолетов, которые должны были вылететь из столицы Татарстана, были задержаны. В, частности, пассажиры рейса в Москву (Шереметьево) должны были улететь еще в 9.40, но рейс пришлось перенести на 13.20. Также из этого столичного аэропорта задерживается самолет и в Казань.
Так, капитан воздушного судна, вылетевший из Москвы, принял решение сесть на запасной аэродром в Самаре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта "Казань".
По предварительной информации, с 7.00 задержаны три рейса, с опозданием вылетели более 10 авиарейсов в города России и стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU