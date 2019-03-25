2019-03-25T09:48:16+03:00
Общество

В этот вторник в трех районах Казани отключат свет

Его не будет из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Помимо прочего электричество отключат в поселке Дербышки.Помимо прочего электричество отключат в поселке Дербышки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В это вторник, 26 марта, в трех районах столицы Татарстана жителей ряда домов на день оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе отключат дом №22а на улице Кави Наджми.

Далее с 9.00 до 17.00 обесточат дома №№1/77а, 1/77б на улице Южно-Промышленная в Приволжском районе.

А с 9.00 до 18.00 в Советском районе свет отключат по адресам: улица Глушко, 4, 6, 8.

Также в это время его не будет в поселке Дербышки на улице Кооперативная. И в поселке Нагорный по улицам: 1-я Отдаленная и 2-я Отдаленная, а также по адресам: улица Анадырская, дома с №3 по №72; улица Дорожная, 35, 47, 49, 54, 54б и в домах с 41 по 59, с 91 по 113; улица Дубровка, дома с №14 по №81, улица Мира, 67, улица Скороходная, дома с №25 по №72, улица Таежная, дома с №34 по №54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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