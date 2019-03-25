2019-03-25T08:48:05+03:00
Общество

В мэрии Казани рассказали, к каким садовым обществам соорудят дороги в 2019 году

Об этом стало известно во время "Делового понедельника"
Лика ИСАЕВА
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В 2019 году к 14 садовых обществ и товариществ будут отремонтированы подъездные дороги. Обновления коснутся таких СНТ, как "Волга", "Победа", "Залив", "Поиск" в Приволжском районе, "Овощник" "Овощник-1", "Овощник-3", "Подлужный", "Локомотив", "Электроприбор", "Бережок-1", "Дубки", "Казанка-3", "Звезда" в Советском районе столицы Татарстана.

На территории эти СНТ расположены более 4700 участков. Ранее садоводы жаловались, что добраться до своих участков не могут после дождя - асфальтовое покрытие давно размыто, и эти подъездные пути превращаются в болото.

- Всего будет отремонтировано 4,6 километров дорог к садовым товариществам, - сообщили в мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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